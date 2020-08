Genova, tenta uccidere compagna ma i residenti danno l'allarme: preso (Di martedì 4 agosto 2020) Un uomo di 28 anni stava cercando di strangolare la compagna, che voleva lasciarlo. Ma alcuni residenti hanno sentito le urla della donna e chiamato la polizia. Gli agenti sono subito arrivati nel ... Leggi su tgcom24.mediaset

tusciaweb : Tenta di uccidere la compagna, fatto arrestare dai vicini di casa Genova - Tenta di strangolare la compagna, ma i… - AnsaLiguria : Tenta di uccidere compagna. Donna salvata dagli agenti a Genova #ANSA - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Genova, tenta uccidere compagna ma i residenti danno l'allarme: preso #genova - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Genova, tenta uccidere compagna ma i residenti danno l'allarme: preso #genova - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Genova, tenta uccidere compagna ma i residenti danno l'allarme: preso #genova -

Ultime Notizie dalla rete : Genova tenta

Gli agenti sono subito arrivati nel luogo della lite, a Genova, e hanno arrestato il giovane con l'accusa di tentato omicidio aggravato, tentata rapina e maltrattamenti. I due stavano litigando in ...E' successo ieri sera in via dei Pescatori, alla Foce a Genova. Gli agenti delle volanti hanno arrestato un uomo di 28 anni gambiano con l'accusa di tentato omicidio aggravato, tentata rapina e ...