Gazzetta: il rapporto tra Gattuso e Milik è del tutto compromesso (Di martedì 4 agosto 2020) Rino Gattuso confida in un recupero lampo di Lorenzo Insigne in vista del Barcellona. E intanto studia il possibile piano B. Che contempla Lozano, Elmas o Politano. Addirittura un possibile inserimento di Zielinski sulla sinistra. Se c’è un’ipotesi esclusa a priori è quella di impiegare Mertens al posto di Insigne con Milik centravanti. La Gazzetta dello Sport scrive che Gattuso non ha proprio preso in considerazione l’idea, visto che il rapporto tra lui e l’attaccante polacco è irrimediabilmente compromesso. Queste le parole della rosea. “Ci sarebbe stata anche l’ipotesi Milik centravanti con lo spostamento di Mertens a sinistra. Ma il rapporto tra l’attaccante polacco e il club è ... Leggi su ilnapolista

Niente faccia a faccia ad Appiano tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter. Dopo la tempesta di sabato sera e il polemico dopopartita di Bergamo, i nerazzurri sono tornati in campo per preparare l’ ...

La Gazzetta dello Sport: "Clamoroso Perugia, richiama Cosmi per i playout"

Play out, cambiano le date in attesa del ricorso del Trapani: in campo il 10 e 14 agosto. Ma mai dire mai in questa folle stagione che vedrà il suo epilogo a Ferragosto. (Corriere dell'Umbria) Con que ...

