Fabrizio Corona e Nina Moric, le voci sul ritorno di fiamma circolano con forza. E la showgirl è costretta a intervenire (Di martedì 4 agosto 2020) Nuovi sviluppi sul rapporto tra Fabrizio Corona e Nina Moric. In questi giorni sono apparse numerose voci che parlavano di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Ed ora la donna ha voluto definitivamente chiarire ogni aspetto, per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento. Da un po’ di tempo sui social entrambi si fanno vedere insieme, mentre condividono momenti importanti soprattutto insieme all’amatissimo figlio Carlos. Il legame dell’ex coppia si è sicuramente rafforzato. I litigi e i problemi del passato sembrano ormai essere stati messi ufficialmente alle spalle, ma tra di loro non starebbe scoppiando nuovamente la passione. Almeno stando a quanto detto dalla Moric sul suo profilo Instagram. Lei e ... Leggi su caffeinamagazine

