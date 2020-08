Ewan McGregor motociclista nella serie Long Way Up, a settembre su Apple TV+ (Di martedì 4 agosto 2020) Ewan McGregor porterà la sua passione per la motocicletta sul piccolo schermo nella serie Long Way Up, il nuovo show che sarà disponibile su Apple TV+. La star del cinema Ewan McGregor ha sempre avuto la passione per le motociclette e ora, finalmente, potrà mostrarla al mondo con la serie tv Long Way Up, che Apple TV+ presenterà in anteprima il prossimo 18 settembre, con nuovi episodi ogni settimana. Long Way Up segue Ewan McGregor e il suo amico Charley Boorman nel loro viaggio a bordo delle Harley-Davidsons, per circa 13.000 miglia attraverso il Centro e il Sud America in paesi come Argentina, Cile, ... Leggi su movieplayer

