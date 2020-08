“Estate morconese”: spettacoli, eventi e divertimento in sicurezza (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMorcone (Bn) – Cinema, musica, teatro, mostre e tanto altro: ecco gli ingredienti alla base della LXIII edizione dell’Estate Morconese che si preannuncia ricca di eventi nonostante le restrizioni che l’emergenza sanitaria impone. Se è vero che il virus continua a far sentire la sua presenza, è vero anche che non ha del tutto invalidato la programmazione degli eventi nel borgo sannita. La kermesse, che allieta il periodo estivo morconese dal 1957, anche quest’anno offrirà ai cittadini e turisti momenti di intrattenimento dedicati al cinema, alla cultura, alla musica e ad ogni forma di arte, per un’estate all’insegna del divertimento. “Nonostante il virus, che ha causato ritardi nelle decisioni, ... Leggi su anteprima24

NTR24 : ‘Estate Morconese’: in cartellone libri, musica e tanti eventi -

Ultime Notizie dalla rete : “Estate morconese”