D’Amato: cluster Fregene sotto controllo (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “Il cluster di Fregene e’ sotto controllo e ringrazio il sindaco Montino e l’intera amministrazione comunale per la collaborazione prestata al contact tracing della Asl. Voglio inoltre ringraziare i Carabinieri per l’immediato intervento”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews

Notiziedi_it : Roma, 15 nuovi casi di coronavirus. D’Amato: “I nuovi cluster dovuti al calo di attenzione” - Maurizio62 : RT @paolorm2012: Roma, 15 nuovi casi di coronavirus. D'Amato: 'I nuovi cluster dovuti al calo di attenzione' - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Roma, 15 nuovi casi di coronavirus. D'Amato: 'I nuovi cluster dovuti al calo di attenzione' - filotesa : RT @paolorm2012: Roma, 15 nuovi casi di coronavirus. D'Amato: 'I nuovi cluster dovuti al calo di attenzione' - depmyfav7 : RT @paolorm2012: Roma, 15 nuovi casi di coronavirus. D'Amato: 'I nuovi cluster dovuti al calo di attenzione' -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato cluster Sia lode a Nick Drake. Per i 50 anni di “Bryter Layter” Pangea.news