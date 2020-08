Crêuza De Mä di Fabrizio De André per il ponte di Genova: ascolta la nuova versione con Vasco, Mina, Fossati e molti altri (Di martedì 4 agosto 2020) Crêuza De Mä di Fabrizio De André è adesso disponibile nella nuova versione realizzata in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Dopo il crollo del ponte Morandi, è stato chiesto all'architetto Renzo Piano di progettare il ponte San Giorgio, inaugurato con una cerimonia ufficiale nella serata del 3 agosto. Ad aprire l'evento è stata la musica di Fabrizio De André attraverso la canzone Crêuza De Mä nella nuova versione fortemente voluta da Dori Ghezzi che ha radunato 18 artisti italiani ed internazionali, incluso il figlio di Fabrizio De André, Cristiano. Tra gli artisti coinvolti ci sono Mina, ... Leggi su optimagazine

