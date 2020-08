Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 89 anni a Grosseto, oggi 4 agosto. E 11 contagi (Di martedì 4 agosto 2020) E' morto di Coronavirus un uomo di 89 anni, a Grosseto, oggi 4 agosto. E 11 risultano essere i nuovi contagi (8 identificati in corso di tracciamento e 3 da screening). In totale i casi di positività da inizio pandemia sono 10.519. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente Leggi su firenzepost

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - ARSToscana : #coronavirus in Toscana #4agosto: 11 nuovi casi (8 identificati in corso di tracciamento contatti e 3 da attività d… - controradio : Coronavirus in Toscana: 11 nuovi positivi, un decesso e 3 guarigioni Autore: Chiara Brilli <p>In Toscana sono 10.51… - iltirreno : Coronavirus in Toscana: il bollettino della Regione (martedì 4) - ProtCivileRT : RT @toscananotizie: ??#Coronavirus in #Toscana ?? 11 nuovi casi ?? 1 decesso ?? 3 guarigioni ?? 2.673 tamponi eseguiti nelle ultime 24h ??… -