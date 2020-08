Coronavirus, focolaio a Mantova: sono 97 i casi in un’azienda (Di martedì 4 agosto 2020) Visti i 97 casi positivi al Coronavirus, è stato individuato un focolaio in un’azienda agricola di Mantova: la maggior parte è asintomatica Con 97 casi positivi al Coronavirus, è stato individuato un focolaio in un’azienda agricola in provincia di Mantova. Ad annunciare la notizia è stato l’assessore al welfare della Lomabrdia, Giulio Gallera, che spiega … L'articolo Coronavirus, focolaio a Mantova: sono 97 i casi in un’azienda proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi - LaStampa : C'è un focolaio con 97 persone positive in un'azienda agricola nel Mantovano. - MedicalScitech : RT @RegLombardia: #coronavirus @GiulioGallera: grazie a tempestivo lavoro di tracciamento e indagine di ATS Valpadana è stato possibile ind… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: L'assessore al welfare della #Lombardia, Giulio #Gallera, ha riferito di un focolaio di #coronavirus nel mantovano. 97 i po… -