Continua il progetto GerMana: un corto su San Lupo e le Janare (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti San Lupo (Bn) – Continua il progetto che vede interessato uno dei luoghi tra i più misteriosi e affascinanti del Beneventano: San Lupo. Il progetto GerMana, che prevede una serie di VIDEO e canzoni a tema esoterico, nasce dall’esigenza di una profonda identificazione nel paganesimo e di abolire alcuni luoghi comuni che danno per scontato l’identificazione di esoterico pagano o Janara come non proprio benevolo, anzi. Janara è sul canale Youtube e in meno di tre giorni ha contato più di 6.000 visualizzazioni. Le riprese si sono svolte tra il 3 e il 6 luglio per un grande impegno da parte del progetto GerMana che ha visto in campo anche alcune ... Leggi su anteprima24

fisritalia : Con l'obiettivo di diffondere i valori unici del nostro #sport e aumentare il livello delle competizioni in tutto i… - MrH7de : RT @MCES_Italia: ?? Il nostro progetto prevede un'organizzazione continua di tornei e competizioni ?? La differenza rispetto ad altri torn… - mammadiduebimbi : RT @italiadeidolori: L'utopia gnostica cosmopolitista di egalitarismo globale (povertà globale) continua senza ritegno. Niente di nuovo, po… - MCES_Italia : ?? Il nostro progetto prevede un'organizzazione continua di tornei e competizioni ?? La differenza rispetto ad alt… - lixmax72 : RT @italiadeidolori: L'utopia gnostica cosmopolitista di egalitarismo globale (povertà globale) continua senza ritegno. Niente di nuovo, po… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua progetto San Foca, continua il progetto «Il mare di tutti»: fisioterapia in acqua per i disabili, la gioia di chi fa un bagno dopo anni La Gazzetta del Mezzogiorno Riccione Civica: tanti proclami e ancora nessun progetto per l'ex Polveriera

Nonostante i tanti annunci che si susseguono da anni, per l’area della ex Polveriera a Riccione non esiste ancora un progetto esecutivo. Lo scrive in una nota Riccione Civica criticando l’amministrazi ...

Taylor Swift batte se stessa e disintegra tutti i record con "Folklore"

A poco più di una settimana dall'uscita, "Folklore" di Taylor Swift continua la sua inarrestabile corsa: ha conquistato il titolo di miglior debutto di un artista dall'uscita di "Lover", suo disco pre ...

Nonostante i tanti annunci che si susseguono da anni, per l’area della ex Polveriera a Riccione non esiste ancora un progetto esecutivo. Lo scrive in una nota Riccione Civica criticando l’amministrazi ...A poco più di una settimana dall'uscita, "Folklore" di Taylor Swift continua la sua inarrestabile corsa: ha conquistato il titolo di miglior debutto di un artista dall'uscita di "Lover", suo disco pre ...