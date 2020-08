Città Spettacolo, Ciccopiedi: “Conservatorio e festival sono una risorsa reciproca” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Spero che le sagge parole di Giordano possano metter pace. Il Conservatorio è un’Istituzione preziosa, sono fiducioso che tra Città Spettacolo e Conservatorio si continui con l’intensità e la spettacolarità a cui Giordano ed Ilario ci hanno abituati in questi anni. La valorizzazione dei nostri giovani artisti e dei loro mentori non può non passare per i palchi prestigiosi del festival. Città Spettacolo è l’evento vero della città che coinvolge emotivamente e fisicamente tutti”. Così Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento, intervenendo nella querelle tra l’organizzazione di Città ... Leggi su anteprima24

Madeintaranto : Uno spettacolo di città <3 Grazie a Nicola Calembo #Taranto #Puglia #Madeintaranto #weareinpuglia #Salento - DaniAgostini32 : @miki_lzz @TizianaBtz Bellissima! Te la immagini una città con scritte tipo: “Qui rallenta e occhio a destra” “Ferm… - Anna_Scavuzzo : RT @ComuneMI: Parte con lo spettacolo “Grandi musiche per grandi film“, concerto dell’Orchestra a plettro Città di Milano, l’agosto di Esta… - lucabattanta : RT @InMonsterland: @ILupobianco @lucabattanta @virginiaraggi Vedrai con le buche che spettacolo. Dire che i sampietrini sono pericolosi in… - InMonsterland : @ILupobianco @lucabattanta @virginiaraggi Vedrai con le buche che spettacolo. Dire che i sampietrini sono pericolos… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Spettacolo La superstar di Bollywood Aishwarya Rai, il marito e il suocero colpiti dal coronavirus Corriere della Sera