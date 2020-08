Chiama il 112 e Finge di Ordinare una Pizza per Salvarsi dal Compagno che Stava Picchiando Lei e il Figlio (Di martedì 4 agosto 2020) Il Compagno ubriaco la Stava Picchiando, dalla voce tremante della donna l’operatore del 112 ha capito che non si trattava di un errore. L’uomo è stato arrestato per lesioni. Era appena stata picchiata dal Compagno, e con la scusa di Ordinare una Pizza ha Chiamato la polizia che è riuscita a salvarla. Accade nella zona Barriera di Milano a Torino, la vittima è una giovane donna sudamericana che era appena stata pestata di fronte al Figlio di 10 anni, perché pensava che lei e il bambino avessero rotto il televisore. A quel punto ha deciso di Fingere di Chiamare la pizzeria ordinando una Pizza baby per il bambino, rispondendo in maniera che il ... Leggi su youreduaction

