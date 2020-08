Cestini integrali agli spinaci. La ricetta light (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di preparazione: 20 minutiCalorie per porzione: 88 KcalINGREDIENTI PER 4 PERSONE: 4 fette di pane in cassetta integrale (circa 50 g)200 g di spinaci freschi 50g di Fontinasale Procedimento Lavate gli spinaci e lessateli per 2 o 3 minuti in poca acqua bollente salata. Scolateli, strizzateli molto bene eliminando l’acqua di vegetazione e tritateli grossolanamente. Tagliate a cubetti la Fontina. Con l’aiuto di un mattarello spianate le fette di pane in cassetta e usatele per foderare 4 stampini da muffin. Riempiteli con gli spinaci, la Fontina e infornate a 170 °C per circa 10 minuti. Segreto / Consiglio Gli spinaci sono un toccasana per la salute, grazie al magnesio, favoriscono il rilassamento muscolare e, grazie al triptofano, stimolano la produzione di melatonina ... Leggi su iodonna

