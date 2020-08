Caldo eccessivo, entra senza vestiti nel frigo di un supermercato (Di martedì 4 agosto 2020) Non è un film, è quanto successo in Germania: un uomo è entrato completamente spoglio all’interno del frigo di un supermercato per refrigerarsi Il Caldo dà alla testa. Quando al TG sentiamo di non esporci troppo nelle ore calde, non è un dispetto, ma per evitare colpi di calore che ci inducono a fare sciocchezze. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ungiornosetiva : Non mi era mancato il caldo eccessivo che mi fa sanguinare il naso ogni secondo #circozzi - MThemeatball : @ntmynh A me invece ha saltato luglio per il caldo probabilmente. Se è una cosa sporadica che succede in concomitan… - Ire_Lica : @jiennense81 No, solo un delirio dovuto al caldo eccessivo ?? - Enrico_G_60 : @Antonio_Tajani Effetto del caldo eccessivo? Si riprenda. - Kolored97 : Amo l'Estate sia chiaro...ma questo caldo troppo eccessivo, non lo digerisco affatto. -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo eccessivo Caldo eccessivo, entra senza vestiti nel frigo di un supermercato Inews24 Meteo, tregua caldo: piogge e fresco anche al Sud

E' finita l'ondata di caldo africano: al Nord già piove da lunedì con temperature quasi autunnali, tra mercoledì e sabato il maltempo investirà tutta la penisola - Nel weekend sole e di nuovo caldo, m ...

California di nuovo in fiamme

Come ogni estate, lo stato americano che si affaccia sull’oceano Pacifico deve fronteggiare una serie devastante di incendi, quasi impossibili da arginare. Vicino alla città di Los Angeles 8 mila pers ...

E' finita l'ondata di caldo africano: al Nord già piove da lunedì con temperature quasi autunnali, tra mercoledì e sabato il maltempo investirà tutta la penisola - Nel weekend sole e di nuovo caldo, m ...Come ogni estate, lo stato americano che si affaccia sull’oceano Pacifico deve fronteggiare una serie devastante di incendi, quasi impossibili da arginare. Vicino alla città di Los Angeles 8 mila pers ...