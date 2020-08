Calciomercato Milan: sulla strada di Godfrey in compagnia del Leverkusen (Di martedì 4 agosto 2020) Calciomercato Milan, sulla strada di Godfrey in compagnia del Leverkusen, il centrale piace ad entrambi i club, ora la palla al giocatore Calciomercato Milan, sulla strada di Godfrey in compagnia del Leverkusen, il centrale piace ad entrambi i club, ora la palla al giocatore. CON IL Leverkusen- Secondo Sky sport Uk, Ben Godfrey, giovane centrale del Norwich, si è distinto tra i profili più interessanti del campionato inglese. Per il giocatore non ci sarebbe solo l’interesse del Milan ma anche quello del Bayer Leverkusen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan ha scelto #Aurier per la fascia destra - DiMarzio : #Milan, Deulofeu e un possibile ritorno in rossonero: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan lavora ai rinnovi di #Ibrahimovic, #Calhanoglu e #Donnarumma: gli aggiornamenti - mirkopioltini74 : RT @MilanNewsit: Dal Paraguay: Alderete vicino al Milan, trattativa avanzata. L'agente: 'Grande opportunità per Omar' - WinstonWilson39 : RT @NonEvoluto: #WhatsApp l'attività di agenti e intermediari inizia ad intensificarsi. #MarceloHerrera del #SanLorenzo proposto a #Milan e… -