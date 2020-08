Bordalàs: “Inter-Getafe sarà una partita incredibile” (Di martedì 4 agosto 2020) Il tecnico del Getafe José Bordalàs ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Inter: “Per quanto ci riguarda è una grande sfida – ha detto il tecnico del Getafe in conferenza stampa – Andiamo ad affrontare una squadra storica. Sarà una partita incredibile, qualunque giocatore lavora per disputare incontri del genere. L’Inter ha lottato per lo scudetto in Italia quindi sarà difficilissimo per noi, l’obiettivo è dare il massimo ed esprimere il nostro calcio. Sono superiori a noi in tanti aspetti, soprattutto quello economico e di potenzialità. Noi dobbiamo pensare solo al match di domani, sarà una sfida incredibile. I calciatori sono pronti fisicamente e preparati a livello mentale. Questa squadra ha dimostrato di riuscire a ... Leggi su alfredopedulla

