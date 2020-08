Behnken e Hurley: orgogliosi di questa missione storica (Di martedì 4 agosto 2020) Siamo super fieri di aver avuto una piccola parte in questa straordinaria squadra che è riuscita a riportare l'astronave sulle coste della Florida dando di nuovo questa capacità agli Stati Uniti d'America". Gli astronauti Nasa Bob Behnken e Doug Hurley non sono apparsi particolarmente stanchi né provati dopo l'ammaraggio della navetta Crew Dragon "Endeavour" di SpaceX che, 45 anni dopo l'ultimo splashdown di una navetta spaziale americana, è tornata sulla Terra dopo essere stata in orbita, arrivando nel Golfo del Messico, al largo di Pensacola per evitare il maltempo. Behnken e Hurley hanno scritto un'importante pagina di storia della conquista spaziale americana, come primo equipaggio della prima astronave privata degli Stati Uniti ad aver raggiunto la Iss ... Leggi su ilfogliettone

La missione, guidata dagli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley, era partita il 30 maggio 2019 per la Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX Crew Dragon è stato il primo veicolo spaziale costruito ...

Il 2 agosto scorso sono rientrati sulla Terra, tra le onde dell'Oceano Atlantico, Bob Behnken e Doug Hurley, gli astronauti della Nasa che avevano raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale a bordo ...

