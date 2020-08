Ascea, l’Enpa: “Trovati e protetti 25 nidi di tartarughe” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Cinquantatre tartarughine hanno raggiunto il mare in Cilento. La mamma aveva deposto le uova il 12 giugno scorso nella spiaggia di Ascea (Salerno). Quarantott’ore fa ad Ascea una prima piccola tartaruga marina, battezzata col nome di Irene, era uscita solitaria dalla sabbia e aveva raggiunto il mare. Questa notte, invece, altre 53 hanno preso il mare. La nascita delle caretta caretta è avvenuta sotto lo sguardo attento dei volontari Enpa che insieme ai biologi del Centro Anton Dohrn hanno lavorato per individuare i nidi, metterli in sicurezza e sorvegliare fino alla nascita delle tartarughe. “E’ un record per noi – afferma l’Enpa di Salerno – ci aspettiamo altre risalite Negli scorsi anni non era mai capitato di assistere alle schiuse e ... Leggi su anteprima24

