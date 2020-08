Alessandro Di Battista papà bis: benvenuto Filippo! (Di martedì 4 agosto 2020) Nel giorno del suo compleanno, Alessandro Di Battista dà il benvenuto al suo secondogenito Filippo, “nato ascoltando gli U2” Doppia festa oggi in casa di Alessandro Di Battista: l’ex deputato del Movimento Cinque Stelle non solo il 4 Agosto compie gli anni, ma diventa anche padre per la seconda volta; è nato circa due ore fa Filippo, secondogenito avuto dalla compagna Sahra Lahousnia dopo il piccolo Andrea, venuto al mondo nel 2018. E’ lo stesso Di Battista ad annunciare sul proprio profilo Facebook ufficiale la lieta novella, accompagnandola con uno scatto che lo ritrae accanto alla donna della sua vita; entrambi stringono la manina del neonato. “E’ nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo ... Leggi su zon

