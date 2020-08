Yemen: allarme per insicurezza alimentare acuta (Di lunedì 3 agosto 2020) Yemen: il numero di persone che affronteranno alti livelli di insicurezza alimentare acuta aumenterà da 2 milioni a 3,2 milioni nei prossimi sei mesi a causa del COVID-19 Secondo l’ultima analisi della Classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (IPC) pubblicata oggi dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), dall’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Yemen allarme Yemen: allarme per insicurezza alimentare acuta Corriere Nazionale L'ALLARME DELL'UNICEF: «PER I BAMBINI PIÙ DANNI DA LOCKDOWN CHE DA COVID»

«Le ripercussioni della pandemia stanno causando ai bambini più danni rispetto alla malattia stessa». L’allarme è stato lanciato da Henrietta H. Fore, direttrice dell’Unicef. Le fa eco Victor Aguayo, ...

CICR: cluster bomb vietate ma ci sono ancora

La Convenzione sulle munizioni a grappolo, che ne vieta l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio, festeggia sabato il suo decimo anniversario. Eppure esse continuano a mietere vittime. L ...

