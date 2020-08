Xbox Series X tra data di uscita, prezzo e pre-order: un retailer conferma novità a brevissimo (Di lunedì 3 agosto 2020) Con un lancio previsto per il momento per un generico fine 2020 e probabilmente per il mese di novembre, praticamente tutti gli addetti ai lavori e gli utenti si aspettano una netta accelerata a livello di annunci nei prossimi giorni. data di uscita, prezzo e apertura ufficiale dei pre-order tra i diversi rivenditori mondiali. Sono queste le novità più attese sia per quanto riguarda PS5 che per quanto concerne Xbox Series X e a meno di sorprese inaspettate sarà proprio questo mese di agosto il periodo perfetto per avere le ultime informazioni prima di scegliere l'approccio alla prossima next-gen. Intanto arrivano nuove conferme sul fatto che qualcosa si stia muovendo sul serio, quanto meno sul fronte Xbox Series X.Il ... Leggi su eurogamer

