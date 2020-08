VIDEO | Riparte la Ztl a Palermo, Orlando: “Conferma visione ‘verde’ della città” (Di lunedì 3 agosto 2020) PALERMO – “Oggi e’ ripartita la Ztl: segno che confermiamo la visione di una citta’ che invita il piu’ possibile a ridurre il ricorso ai mezzi privati e a rispettare la qualita’ dell’aria e dell’ambiente, che sicuramente subiscono gravi danni da un eccesso di traffico veicolare privato”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che oggi era presente all‘attivazione dei nuovi dissuasori a scomparsa installati a piazza Verdi, all’ingresso di via Maqueda, commentando con i giornalisti presenti la reintroduzione della Zona a traffico limitato in citta’ dopo la fine del lockdown dovuto al coronavirus. Oggi a Palermo e’ ripresa anche la sosta a pagamento sulle strisce blu. Leggi su dire

antonel47502251 : RT @antonel47502251: 'L'amore più bello è quello che risveglia l'anima e che ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendi… - marianomores61 : RT @benq_antonio: 'Una va e uno viene' guardia costiera che probabilmente (a questo punto) arriva direttamente a #Tripoli carica e scarica… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @benq_antonio: 'Una va e uno viene' guardia costiera che probabilmente (a questo punto) arriva direttamente a #Tripoli carica e scarica… - AnnaP1953 : RT @benq_antonio: 'Una va e uno viene' guardia costiera che probabilmente (a questo punto) arriva direttamente a #Tripoli carica e scarica… - infoitinterno : Riparte il ciclismo in Puglia. «Covid duro colpo per il movimento» Video -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Riparte Basket, Serie B - La Cestistica Torrenovese riparte da Giorgio Galipò - VIDEO AMnotizie.it Finale di campionato amaro, il Lecce retrocede in serie B

L'epilogo di una stagione condizionata dalle tante occasioni mancate. Il messaggio del presidente Saverio Sticchi Damiani ai tifosii: "E' una retrocessione dolorosa da cui si riparte e si ricostruirà ...

Nicole Kidman riabbraccia la mamma dopo 8 mesi: “Mi sento bene” – VIDEO

Nicole Kidman ha potuto riabbracciare la madre dopo 8 mesi: a causa del coronavirus, infatti, le due non si era più viste da novembre. Nicole Kidman e mamma Janelle si sono lasciate lo scorso novembre ...

L'epilogo di una stagione condizionata dalle tante occasioni mancate. Il messaggio del presidente Saverio Sticchi Damiani ai tifosii: "E' una retrocessione dolorosa da cui si riparte e si ricostruirà ...Nicole Kidman ha potuto riabbracciare la madre dopo 8 mesi: a causa del coronavirus, infatti, le due non si era più viste da novembre. Nicole Kidman e mamma Janelle si sono lasciate lo scorso novembre ...