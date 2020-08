UFFICIALE | Roma, c'è la lista UEFA: le novità su Under, Pastore e Smalling (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo la lista dell'Inter, per l'Europa League, è arrivata anche quella della Roma, impegnata agli ottavi di finale contro il Siviglia. Non mancano sorprese nell'elenco diramato da Paulo Fonseca, così come si segnalano novità largamente prevedibili come il ritorno di Zaniolo e la presenza di Bruno Peres e Ibanez. Dopo le voci delle ultime ore si sottolinea la presenza di Cengiz Under, il mercato dunque non lo terrà lontano dall'Europa League, così come saltano all'occhio le assenze di Pastore,... Leggi su 90min

Lista UEFA Roma: assente Smalling, c'è Zaniolo

La Roma ha comunicato la lista UEFA per gli impegni di Europa League: assente Smalling, ci sono Zaniolo e Bruno Peres La Roma ha reso nota la lista ufficiale dei calciatori che saranno a disposizione ...

