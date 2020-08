Ufficiale Google Pixel 4a: arrivano uscita, prezzo e scheda tecnica (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo mesi di indiscrezioni, leak, presunte anticipazioni e pure tentennamenti da parte del colosso di Mountain View, finalmente il Google Pixel 4a è Ufficiale. La compagnia americana ha infatti alzato, puntuale, il sipario sui suo nuovo smartphone, andando a condividerne ogni segreto e novità in data odierna, 3 agosto, proprio come annunciato nei giorni scorsi. Un device che, proprio come ci si aspettava, si fa volutamente compatto e funzionale, adatto a chi vorrebbe utilizzare uno smartphone che ha tutto quello che server per lasciarsi immergere a meglio nell'universo di Big G. E per utilizzare in modo ottimale tutte le sue app, a tutto vantaggio di un'esperienza multimediale a 360 gradi. https://www.youtube.com/watch?v=lHmP2fm9VxE Tra le caratteristiche tecniche principali del nuovo Google ... Leggi su optimagazine

