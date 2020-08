TUTTOSPORT – “Panchine bollenti!”: Maurizio Sarri in bilico (Di lunedì 3 agosto 2020) “Panchine bollenti!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di TUTTOSPORT oggi in edicola. Maurizio Sarri è in bilico se esce dalla Champions League contro il Lione. I tifosi della Juventus sognano Zinedine Zidane, ma ha ancora un anno con il Real Madrid. Antonio Conte ha rotto con l’Inter: il divorzio è possibile. L’idea dei nerazzurri per ripartire è Massimiliano Allegri, ma occhio anche a Mauricio Pochettino. C’è spazio anche per la sfida tra azzurri e biancocelesti nel taglio basso: “‘Gattuso terrone’. Ma arrivano le scuse”. Il fisioterapista della squadra di Simone Inzaghi si pente subito del gesto e si affretta a tornare sui suoi passi riconoscendo l’errore commesso. Con chi giocare on ... Leggi su calciomercato.napoli

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? ??Panchine bollenti! ??#Toro, grazie #Zaza! Evitato il k.o n. 21 ??Il #Lecce crolla… - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport ?? ??Panchine bollenti! ??#Toro, grazie #Zaza! Evitato il k.o n. 21 ??Il #Lecce crolla: il #Ge… - Fprime86 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport ?? ??Panchine bollenti! ??#Toro, grazie #Zaza! Evitato il k.o n. 21 ??Il #Lecce crolla: il #Ge… - CalcioNapoli24 : - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport ?? ??Panchine bollenti! ??#Toro, grazie #Zaza! Evitato il k.o n. 21 ??Il #Lecce crolla: il #Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT “Panchine L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908