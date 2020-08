Sondaggio: colpo di scena! Un partito torna a salire, ecco qual è. I dati (Di lunedì 3 agosto 2020) Primo effetto Open Arms sulla Lega. Il processo a Matteo Salvini ha fatto risalire, anche se non di molto, il Carroccio nel Sondaggio settimanale di Swg per il tg de La7. Il Carroccio sale dello 0,2% dal 26,3 al 26,5. In calo il Pd dal 19,8% al 19,6. Cresce anche il M5S al 16,4% dal 16. Bene Fratelli d'Italia al 14,2% dal 13,9. Forza Italia arretra al 6% dal ... Leggi su affaritaliani

Dicolamia58 : @Eurosport_IT Sul colpo di tosse volontario non credo che gli arbitri abbiano difficoltà...è un po’ un’esagerazione… - lucacampitello : Sondaggio: colpo di scena! Un partito torna a salire, ecco qual è. I dati - lucacampitello1 : Sondaggio: colpo di scena! Un partito torna a salire, ecco qual è. I dati - gazzettaGranata : Il nuovo sondaggio di ToGr: quale il primo colpo di mercato? #TorinoFC #FVCG #SFT - marinabeccuti : Il nuovo sondaggio di ToGr: quale il primo colpo di mercato? -

