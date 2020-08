Senza campane e con un party (con tamponi) da star. I 39 anni di Meghan Markle (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 4 agosto Meghan Markle compie 39 anni. E niente sarà come fu nel compleanno numero 38. L’anno scorso, tanto per cominciare, l’ex attrice – come ogni membro della royal family nel giorno del proprio compleanno – fu svegliata dal suono delle campane di Westminster Abbey. Questo 4 agosto le campane resteranno in silenzio. Così ha deciso Elisabetta II. E la stampa britannica non ha dubbi: si tratta di una vendetta della regina contro Meghan. L’ex attrice – sarebbe questo il pensiero di Sua Maestà – non merita un simile onore visto che ha lasciato la royal family come membro senior e ormai vive a Los Angeles col marito Harry e il piccolo Archie. Senza contare il polverone mediatico scatenato dalle anticipazioni della biografia bomba Finding Freedom. Dal libro, infatti, stanno venendo fuori una raffica di notizie che rischiano di compromettere definitivamente i rapporti di Harry e di sua moglie Meghan con la royal family, in particolare con il futuro re William e con sua moglie Kate Middleton. L’abbazia di Westminster, insomma, ha più di un motivo per rimanere in silenzio. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Senza campane Senza campane e con un party (con tamponi) da star. I 39 anni di Meghan Markle Vanity Fair.it Carenza idrica, Noi Campani: ‘Pronti a class action per tutelare cittadini contro Alto Calore’

“La situazione è divenuta oramai intollerabile per tanti comuni sanniti, con intere zone sprovviste dell’acqua da settimane. Abbiamo chiesto al presidente dell’Alto Calore Spa, Michelangelo Ciarcia, u ...

SBK, Jerez: il Bello, il Brutto e il Cattivo

La Superbike è ripartita nel weekend da Jerez dopo un attesa durata ben oltre cinque mesi per la diffusione del COVID-19. Volendo potremmo stare qua a soffermarci sulla grande prestazione di Scott Red ...

