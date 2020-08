“Questo ponte non fa parte di noi”. Da Mattarella il grido di dolore delle famiglie delle vittime: nulla da festeggiare (Di lunedì 3 agosto 2020) “Questo ponte non fa parte di noi. Capiamo che la situazione era necessaria e che il ponte dovesse essere ricostruito, ma per noi l'essenziale è rappresentato da altre questioni”. Così la portavoce del comitato che rappresenta le famiglie delle 43 vittime si è espressa a In Onda su La7 in merito alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova. “Non avevamo mai detto che avremmo partecipato - ha aggiunto - non ce la saremmo mai sentita di essere lì sopra oggi, di pensare a quanto era accaduto. Si stavano preparando dei festeggiamenti grandiosi, noi abbiamo fatto degli interventi molto duri a riguardo e il presidente della Repubblica ha ascoltato il nostro grido di ... Leggi su liberoquotidiano

