Operazione al timpano per Palazzo federale (Di lunedì 3 agosto 2020) L'anno prossimo verrà lanciato un concorso per decorare una delle parti più in vista dell'edificio. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Operazione al timpano per Palazzo federale #concorso #artecontemporanea - takaperfect : @restiistasera Penso quando mi si perforò un timpano durante l'atterraggio dell'aereo. Ho visto le stelle. Mi conso… -