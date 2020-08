Oms, 'non c'è bacchetta magica, soluzione nelle nostre mani' (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA, 03 AGO - "Le soluzioni che abbiamo a disposizione adesso ci possono aiutare a sopprimere e controllare il coronavirus". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Adnkronos : #Oms: 'Non c'è pallottola d'argento contro #Covid, forse non ci sarà mai' - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “Una grande ondata non stagionale”. Oltre 20mila morti in Europa centro-orientale, in India 1,5 m… - MaxRibaudo : Se pensi di essere arrivato all'everest della cazzata, non è possibile. C'è sempre l'Oms. - rossa_bodi : Coronavirus, Oms: 'Non abbiamo un piano B rispetto al vaccino' - Gazzetta di Parma -