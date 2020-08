Madre fa abusare i suoi bambini per 20 euro: “I piccoli aspettavano in fila” (Di lunedì 3 agosto 2020) Siracusa, Madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro Tre bimbi di 3, 4 e 7 anni venivano offerti dalla Madre a tre abusatori diversi, tra cui un carabiniere, in cambio di piccole somme di denaro. La terribile storia arriva da Siracusa dove è in corso il processo. Imputati la Madre delle vittime – un maschietto e due femminucce – un carabiniere di 41 anni e il consuocero della donna. Alla sbarra dei testimoni: gli educatori e i genitori affidatari dei bambini che hanno raccolto i racconti dell’orrore. Gli abusi, infatti, sono emersi quando i piccoli erano stati sottratti alla donna e portati in una struttura di accoglienza. “I bimbi erano messi in fila per essere abusati”. È quanto emerso durante una delle ... Leggi su tpi

