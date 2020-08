L'infettivologo agli studenti. "Infettatevi poi a scuola" (Di lunedì 3 agosto 2020) Redazione Imporre delle regole ai giovani e ai giovanissimi è quasi impossibile. Quindi tanto vale "lasciarli contaminare a vicenda, a condizione che non vedano i loro genitori e i loro nonni" Imporre delle regole ai giovani e ai giovanissimi è quasi impossibile. Quindi tanto vale «lasciarli contaminare a vicenda, a condizione che non vedano i loro genitori e i loro nonni». una sorta di indennità di gregge, senza pecore ma solo agnelli. È realista e controverso sapendo di esserlo Éric Caumes, capo del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Pitié Salpêtrière di Parigi. In un'intervista a Le Parisien critica esplicitamente la gestione da parte delle autorità sanitarie della crisi del coronavirus. E lo fa premettendo: «Quello che dico certamente potrebbe non essere considerato politicamente ... Leggi su ilgiornale

