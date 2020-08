Lido di Camaiore (Lucca) – Muore 25enne, grave il padre assumevano droga (Di lunedì 3 agosto 2020) Gerardo Ventrella nel 2007 pubblicò un libro che raccontava la sua dipendenza dalla droga e di come ne era uscito. Dopo aver presumibilmente assunto alcol e droga, padre e figlio si sono sentiti male: per Samuele Ventrella non c’è stato niente da fare, è morto nella notte tra sabato e domenica in ospedale. Il padre Gerardo, 54enne autore di un libro sulla droga, … Leggi su periodicodaily

