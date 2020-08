La sinistra tedesca, e non solo, ha un problema con l'Islam (Di lunedì 3 agosto 2020) Quali sono i limiti della libertà di opinione per un dirigente politico rispetto alle posizioni ufficiali del suo partito? La questione, che non si porrebbe nei partiti-Stato dei regimi totalitari, presenta qualche sfumatura quando si tratta di partiti democratici, aperti a un certo grado di dialettica interna. Ha ragionato a lungo su queste linee l’Spd tedesca nell’affrontare il caso di Thilo Sarrazin, suo esponente storico, critico della linea del partito su temi delicati come l’immigrazione e nei giorni scorsi espulso ufficialmente dal partito.Sarrazin, classe 1945, economista, è da tempo un personaggio scomodo, in vari incarichi di primo piano a Berlino, alla Bundesbank e alle Ferrovie tedesche. Già nel 2009 aveva preso posizione senza mezzi termini contro l’invasione in Germania di “donne velate” ... Leggi su huffingtonpost

G_B0TTAZZI : RT @HuffPostItalia: La sinistra tedesca, e non solo, ha un problema con l'Islam - HuffPostItalia : La sinistra tedesca, e non solo, ha un problema con l'Islam - SI_sinistra : RT @emmevilla: ?????? Esattamente un anno (e un giorno) fa nel Mediterraneo centrale compariva una barca tedesca, mandata da Merkel a salvare… - urwis1977 : RT @TomaszLysiak: E’ così che la sinistra 'rende omaggio' agli insorti di Varsavia (ieri abbiamo celebrato in Polonia il 76. anniversario d… - Katarzyna_K9 : RT @TomaszLysiak: E’ così che la sinistra 'rende omaggio' agli insorti di Varsavia (ieri abbiamo celebrato in Polonia il 76. anniversario d… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra tedesca L'Spd esulta: espulso definitivamente il suo esponente anti-islam Thilo Sarrazin ilGiornale.it L'Spd esulta: espulso definitivamente il suo esponente anti-islam Thilo Sarrazin

Il partito socialdemocratico tedesco è riuscito finalmente a espellere, al terzo tentativo e al termine di una battaglia legale durata circa un decennio, un suo controverso esponente, l’ultrasettanten ...

Al bimotore franco-tedesco si sostituisce quello franco-tedesco-italiano-spagnolo

La pandemia Covid ha visibilmente accelerato il processo di modifica della struttura politica e di potere nell'Europa unita. Non lo ha determinato (perché era già in atto da decenni) ma lo ha solo acc ...

Il partito socialdemocratico tedesco è riuscito finalmente a espellere, al terzo tentativo e al termine di una battaglia legale durata circa un decennio, un suo controverso esponente, l’ultrasettanten ...La pandemia Covid ha visibilmente accelerato il processo di modifica della struttura politica e di potere nell'Europa unita. Non lo ha determinato (perché era già in atto da decenni) ma lo ha solo acc ...