La nuova serie A slitta di una settimana (per ora) (Di lunedì 3 agosto 2020) Per ora, ci sarà una sola settimana di slittamento. Poi si vedrà. Il consiglio di Lega di oggi ha deciso quando inizia la serie A 2020/2021. Inizialmente, si era parlato del 12 settembre come data di start. Oggi, dalla riunione degli associati alla Lega è emerso che il prossimo campionato slitterà di almeno una settimana: la nuova data indicata è quella del 19 settembre: poco più di un mese e mezzo, dunque, per rivedere le squadre in campo. LEGGI ANCHE > serie A, si riparte: tutte le date e gli orari di un campionato completamente nuovo Quando inizia la serie A: la Lega per lo slittamento al 19 settembre Tra i presidenti di serie A c’era chi auspicava un rientro in campo più ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Italia : Nei playoff e playout di #SerieB si testerà una nuova #Var - Gazzetta_it : La nuova maglia fa boom - tuttosport : #Juve, #Zanimacchia è pronto: ecco la nuova stella di #Sarri - RSIsport : ????? Terminata questo weekend, la Serie A ripartirà con la nuova stagione il 19 settembre - ForzAzzurri1926 : SERIE A, ARRIVA LA NOTIZIA UFFICIALE. ECCO COSA STA SUCCEDENDO >>> -

Ultime Notizie dalla rete : nuova serie Nuova Serie Valtra, tutti convocati - AgroNotizie - Agrimeccanica Agronotizie FIFA 21: Inter e Milan saranno presenti in esclusiva nel gioco di calcio EA 1

FIFA 21 avrà Inter e Milan in esclusiva, grazie a partnership ufficiali siglate da Electronic Arts con le due squadre italiane di Milano, che saranno presenti con divise, giocatori e stadi ufficiali s ...

Halo: The Master Chief Collection vedrà l’arrivo del cross play e delle mod

Gli sviluppatori di 343 Industries hanno riferito che Halo: The Master Chief Collection riceverà con un aggiornamento il cross-play ed il supporto alle mod Nonostante il nuovo titolo della serie in ar ...

FIFA 21 avrà Inter e Milan in esclusiva, grazie a partnership ufficiali siglate da Electronic Arts con le due squadre italiane di Milano, che saranno presenti con divise, giocatori e stadi ufficiali s ...Gli sviluppatori di 343 Industries hanno riferito che Halo: The Master Chief Collection riceverà con un aggiornamento il cross-play ed il supporto alle mod Nonostante il nuovo titolo della serie in ar ...