Katie Ledecky nuota con un bicchiere di latte in testa (VIDEO) (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ possibile nuotare con un bicchiere di latte in testa? Certo che sì, per conferma chiedere a Katie Ledecky. La campionessa di nuoto ha infatti postato un VIDEO sul suo profilo Instagram dove si esibisce in una vasca a stile libero con un bicchiere pieno di latte sopra la sua testa. “Una delle migliori nuotate della mia carriera” ha scritto nella descrizione l’americana. Di seguito il filmato: View this post on Instagram Possibly one of the best swims of my career! Check out the full swim here. What can you do without spilling a drop?! #gotmilk #ad Check out the #gotmilkchallenge on Tik Tok! Link in bio A post shared by ... Leggi su sportface

