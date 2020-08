In Veneto parte la sperimentazione di un vaccino contro il Coronavirus (Di lunedì 3 agosto 2020) VENEZIA -In Veneto parte la sperimentazione di un vaccino anticoronavirus. E’ quello sviluppato dall’azienda romana Reithera che, in collaborazione con lo Spallanzani di Roma e il centro di Ricerche cliniche dell’università di Verona diretto da Stefano Milleri, sarà testato da fine agosto su 90 volontari sani tra i 18 e i 55 anni. Leggi su dire

85Micconi : RT @vvfveneto: #3agosto oltre 100 interventi dei #vigilidelfuoco dalla notte scorsa per il maltempo, che continua a interessare parte della… - lavocedelne : RT @vvfveneto: #3agosto oltre 100 interventi dei #vigilidelfuoco dalla notte scorsa per il maltempo, che continua a interessare parte della… - vvfveneto : #3agosto oltre 100 interventi dei #vigilidelfuoco dalla notte scorsa per il maltempo, che continua a interessare pa… - nordesteconomia : Un vaccino del Veneto contro il coronavirus: parte la sperimentazione - Il Mattino di Padova Padova - rossistefano_tw : @forza_italia @FI_Veneto Il distanziamento è da parte del governo nei confronti degli italiani che chiedono di non… -