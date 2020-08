I contagi ancora in calo ma nessuno a quota zero. 8 morti, tutti lombardi (Di lunedì 3 agosto 2020) Andrea Cuomo I positivi sui tamponi da giorni allo 0,55%. Ieri pochi test e almeno un caso per Regione Sono 239 i nuovi contagi contabilizzati ieri in tutta Italia. Un dato inferiore rispetto a quello degli utlimi giorni (295 sabato, 379 venerdì) ma in linea con quello dei giorni scorsi se parametrato al numero dei tamponi messi a referto, che ieri sono stati inferiori ai giorni scorsi: 43.269. La percentuale di tamponi positivi su quelli fatti era venerdì e sabato attorno allo 0,55 per cento e ieri si è confermata. In pratica sembra che in questa fase del contagio questo dato si sia stabilizzato: ogni 10mila tamponi si verificano 55 positività. Ieri è stata l'Emilia-Romagna a far registrare il numero più alto di contagi: 49. Diero il Veneto (45), la lombardia (38), ... Leggi su ilgiornale

