Gp Gran Bretagna, i team radio: Hamilton, che calma dopo la foratura! (Di lunedì 3 agosto 2020) 1 di 4 Successiva Un finale sportivamente drammatico, da cuore in gola, anche se per Lewis Hamilton c'è stato il lieto fine. Una foratura proprio nel corso dell'ultimo giro, un arrivo a velocità ...

Attacchi, accuse, poi la difesa e la controffensiva. La Formula 1 è anche questo. Al centro delle polemiche di questo Gran Premio di Gran Bretagna è finita la Haas, soprattutto con Romain Grosjean. Il ...

Un finale sportivamente drammatico, da cuore in gola, anche se per Lewis Hamilton c'è stato il lieto fine. Una foratura proprio nel corso dell'ultimo giro, un arrivo a velocità ridotta sotto la bandie ...

