Google lancia Pxel 4a ed entra di prepotenza nella fascia media degli smartphone (Di lunedì 3 agosto 2020) Come in una battaglia navale d'altri tempi, una volta la potenza di una casa produttrice di smartphone si valutava nello scontro tra ammiraglie. Oggi il mercato è cambiato – sarà colpa della pandemia o più probabilmente della saturazione della fascia premium – e lo scontro si è fatto più aspro che mai nella della fascia media, quella, per intenderci, che gravita tra i 350 e i 500 euro. In questo segmento – al netto delle manovre di Apple che come al solito gioca una partita tutta sua – si è fatta notare nelle scorse settimane la presentazione di OnePlus Nord, un device bello e performante che sarà in vendita dal 4 agosto, e oggi piomba con prepotenza Google con il Pixel 4a. Lo scorso ... Leggi su agi

infoitscienza : Pixel 4a ufficiale, Google lancia il suo smartphone lowcost: le caratteristiche - 1italiano1 : Google, la pubblicità si fa più trasparente. Lancia una nuova estensione per il browser Chrome | #ANSA - ansa_tecnologia : Google, la pubblicità si fa più trasparente. Lancia una nuova estensione per il browser Chrome | #ANSA - tin_giun : RT @Corriere: Google lancia il Pixel 4a: la prova. È lo smartphone compatto che mancava. Ma esce solo a ottobre - Corriere : Google lancia il Pixel 4a: la prova. È lo smartphone compatto che mancava. Ma esce solo a ottobre -