Ferrandina: arrivano i migranti ma fra tanti timori (Di lunedì 3 agosto 2020) Ferrandina - 'Siamo sempre stati un paese accogliente che ha fatto della tolleranza e dell'inclusione un valore distintivo ma riteniamo che l'immobile privato alla stazione di Ferrandina non sia nelle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

il_brigante07 : @stopcensurainfo Dovevo andare in vacanza in Basilicata.arrivano prima 72 clandestini tra cui degli infetti.e li me… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrandina arrivano

La Gazzetta del Mezzogiorno

FERRANDINA - «Siamo sempre stati un paese accogliente che ha fatto della tolleranza e dell’inclusione un valore distintivo ma riteniamo che l’immobile privato alla stazione di Ferrandina non sia nelle ...POTENZA – Un’altra badante moldava positiva al covid scoperta a Castronuovo Sant’Andrea, ma soltanto dopo aver assistito per 19 giorni un’anziana a Gorgoglione. Mentre in mattinata dovrebbero essere s ...