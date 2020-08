Fase 3, in arrivo verifiche su treni, aerei e bus. Ricciardi: 'Servono mascherine e distanziamento' (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Comitato tecnico scientifico si riunirà mercoledì 5 agosto per effettuare verifiche su tutti i mezzi di trasporto. A dirlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi , consigliere scientifico del ... Leggi su leggo

v3rd3acqua : RT @leggoit: Fase 3, in arrivo verifiche su treni, aerei e bus. Ricciardi: «Servono mascherine e distanziamento» - leggoit : Fase 3, in arrivo verifiche su treni, aerei e bus. Ricciardi: «Servono mascherine e distanziamento» - ECOLStudio : ????#Emissioni di medi impianti di combustione: con l'approvazione del nuovo decreto, sono in arrivo novità in fase… - MoltodafareP : #Boccia Ministro per gli Affari regionali e Autonomie Si è posto in evidenza nella Fase I dell'epidemia con mas… - _LordJack : @milan_corner @elsyy94 Non saprei, Conte nella fase post gironi comunque uscì contro il Bayern campione e l'anno de… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase arrivo Fase 3, in arrivo verifiche su treni, aerei e bus. Ricciardi: «Servono mascherine e distanziamento» Leggo.it Piacenza entra a far parte della sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid-19.

Piacenza, la provincia emiliana più colpita dall'epidemia di coronavirus, entra a far parte della sperimentazione del vaccino italiano contro il covid-19. Lo annuncia la regione. Il progetto, guidato ...

The Space Cinema | la riapertura di tutte le sale avverrà in due fasi

Il personaggio di Howard il papero, pur non toccando gli eccessi di “sesso, droga e alcol” che caratterizzavano altri animali antropomorfi di quel periodo, come Fritz il gatto, rappresentò una piccola ...

Piacenza, la provincia emiliana più colpita dall'epidemia di coronavirus, entra a far parte della sperimentazione del vaccino italiano contro il covid-19. Lo annuncia la regione. Il progetto, guidato ...Il personaggio di Howard il papero, pur non toccando gli eccessi di “sesso, droga e alcol” che caratterizzavano altri animali antropomorfi di quel periodo, come Fritz il gatto, rappresentò una piccola ...