Due passeggeri senza mascherina: maxi rissa sul volo per Ibiza (Di lunedì 3 agosto 2020) Si è scatenata una rissa a bordo di un aereo Klm che da Amsterdam volava in direzione di Ibiza . Il motivo è stato il rifiuto da parte di due passeggeri, entrambi ubriachi, a indossare le mascherine ... Leggi su leggo

BrunoVespa : Sono per il rigoroso rispetto delle norme, ma deve essermi sfuggita qualcosa. Su un treno come fanno a contagiarsi… - marcjulietbella : RT @BrunoVespa: Sono per il rigoroso rispetto delle norme, ma deve essermi sfuggita qualcosa. Su un treno come fanno a contagiarsi due pass… - IvanBrunetti2 : Sono per il rigoroso rispetto delle norme, ma deve essermi sfuggita qualcosa. Su un treno come fanno a contagiarsi… - PeaceMusicLovee : RT @PeaceMusicLovee: @rubio_chef 'Fascette in velcro legano i polsi dei passeggeri. (..) perquisizioni, carabinieri in tenuta anti-sommossa… - PeaceMusicLovee : @rubio_chef 'Fascette in velcro legano i polsi dei passeggeri. (..) perquisizioni, carabinieri in tenuta anti-sommo… -