Coronavirus, Zaia attacca i migranti: “Senza centri accoglienza non avremmo avuto i focolai, devono tornarsene a casa” (Di lunedì 3 agosto 2020) I focolai nelle caserme e nelle strutture per i migranti in Veneto sono la “prova provata che questi immigrati ospitati in questo modo, anche senza titolo, devono tornarsene a casa“. Così in conferenza stampa il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. “Se non avessimo questi due centri di accoglienza – ha aggiunto – non avremmo avuto focolai“. “Siamo riusciti anche nelle case di riposo, nel 75%, ad avere contagio zero pur con pazienti problematici – ha aggiunto Zaia – Questi ragazzi in perfetta forma fisica dovevano stare più attenti”. L'articolo Coronavirus, Zaia attacca i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus in Italia: #Zaia, focolaio nel Trevigiano con 117 positivi e in #Piemonte i casi sono raddoppiati i… - Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - Open_gol : Stretta sui migranti, Conte: «Dobbiamo intensificare i rimpatri». L’affondo di Zaia: «Senza di loro non avremmo foc… - ilbassanese : Coronavirus, Zaia: «Partita sperimentazione sul vaccino a Verona» -