Alena Seredova piccolo incidente: svuota l’auto allagata con una tazza (Di lunedì 3 agosto 2020) Un piccolo incidente per Alena Seredova o, per meglio dire, la sua auto: tra le stories su Instagram, si nota la vettura allagata e gli sforzi per svuotarla Alena Seredova (fonte foto: Instagram, @AlenaSeredova)piccolo incidente ed antipatico imprevisto per la bella ed amata Alena Seredova, come mostrato da lei stessa attraverso le stories su Instagram: la regina dei social network, infatti, filma gli sforzi e il momento in cui tutti sono intenti a svuotare la vettura allagata e piena d’acqua. Dopo aver emozionato e mostrato a tutti la propria felicità in compagnia del suo amore Alessandro ... Leggi su chenews

