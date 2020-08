Addio al giudice Giuseppe Grechi: guidò la Corte d'Appello di Milano (Di lunedì 3 agosto 2020) Si è spento nei giorni scorsi a Firenze, all'età di 86 anni, Giuseppe Grechi, già presidente della Corte d'Appello milanese. Classe 1934, era entrato in magistratura nel 1959 a soli 25 anni. Compagno ... Leggi su ilgiorno

Addio al giudice Giuseppe Grechi: guidò la Corte d'Appello di Milano

Si è spento nei giorni scorsi a Firenze, all’età di 86 anni, Giuseppe Grechi, già presidente della Corte d’appello milanese. Classe 1934, era entrato in magistratura nel 1959 a soli 25 anni. Compagno ...

Si è spento nei giorni scorsi a Firenze, all'età di 86 anni, Giuseppe Grechi, già presidente della Corte d'appello milanese. Classe 1934, era entrato in magistratura nel 1959 a soli 25 anni.