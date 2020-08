VIDEO | Marocco, due giocatori positivi al Covid-19: l'esercito fa sospendere un match di seconda divisione (Di domenica 2 agosto 2020) Incredibile ed alquanto insolita storia in arrivo dal Marocco. Pochi giorni fa l'esercito marocchino ha interrotto una partita del campionato di seconda divisione locale a causa della positività al Covid-19 da parte di due giocatori. Il match in questione è quello che mercoledì ha visto affrontarsi Widad Temara e KAC Kenitra per la 24esima giornata della seconda divisione: la gara è regolarmente iniziata ma è stata interrotta a metà del primo tempo per via dell'intervento dell'esercito che ha... Leggi su 90min

SkySport : Coronavirus Marocco, l'Esercito entra in campo: giocatori positivi, partita sospesa. VIDEO - triandafil : Coronavirus, l'Esercito entra in campo e sospende la partita. VIDEO - susanna53375479 : RT @SkySport: Coronavirus Marocco, l'Esercito entra in campo: giocatori positivi, partita sospesa. VIDEO - FaganKara : RT @SkySport: Coronavirus Marocco, l'Esercito entra in campo: giocatori positivi, partita sospesa. VIDEO - walnut_85 : RT @SkySport: Coronavirus Marocco, l'Esercito entra in campo: giocatori positivi, partita sospesa. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Marocco Coronavirus Marocco, l'Esercito entra in campo: giocatori positivi, partita sospesa. VIDEO Sky Sport Coronavirus Marocco, l'Esercito entra in campo: giocatori positivi, partita sospesa. VIDEO

Episodio più unico che raro quello accaduto in un match di seconda divisione marocchina: a metà primo tempo l'Esercito è entrato in campo per chiedere la sospensione della partita dopo che due calciat ...

Colpi di tosse e starnuti: ecco un altro video che spiega l'importanza delle mascherine

Maddie potrebbe essere stata venduta per il traffico di bambini a una organizzazione in Marocco che lui conosceva. Ci sono curiosi ed ex vicini di Christian Brueckner, il pedofilo di 43 anni indagato.

Episodio più unico che raro quello accaduto in un match di seconda divisione marocchina: a metà primo tempo l'Esercito è entrato in campo per chiedere la sospensione della partita dopo che due calciat ...Maddie potrebbe essere stata venduta per il traffico di bambini a una organizzazione in Marocco che lui conosceva. Ci sono curiosi ed ex vicini di Christian Brueckner, il pedofilo di 43 anni indagato.