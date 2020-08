Spal-Fiorentina 1-3, Iachini: “Felice per Commisso e i ragazzi, dobbiamo continuare così” (Di domenica 2 agosto 2020) La Fiorentina ha chiuso il campionato di Serie A 2019/2020 con una bella vittoria per 3-1 in casa della Spal, ottenuta nei minuti finali grazie alle reti di Christian Kouame e Erick Pulgar, dopo il momentaneo botta e risposta tra Duncan e D’Alessandro. Il tecnico viola, Giuseppe Iachini, al termine della gara ha espresso tutta la sua soddisfazione: “C’era da risalire e da farlo in maniera veloce. Devo dire grazie ai ragazzi che mi hanno sempre dato grande disponibilità e hanno costruito un gruppo solido. Abbiamo fatto un bel percorso. Nonostante il Coronavirus siamo ripartiti e abbiamo fatto un finale importante. Non volevamo accontentarci nel finale e ci tenevamo ad insistere ancora. Con la mentalità giusta. Sono felice per Commisso e i ragazzi. Abbiamo ... Leggi su sportface

