San Franco D’Assergi: la storia e la lezione (Di domenica 2 agosto 2020) Nei primi secoli dell’era cristiana, in quell’affascinante stagione della storia che chiamiamo ‘Medioevo’, poteva accadere che in questi luoghi solitari e remoti dell’Appennino, alcuni giovani, magari provenienti da famiglie gentilizie come Benedetto da Norcia (480 c.ca-547), giovani assetati di assoluto, sentissero il bisogno di unirsi per condurre vita comune nella pratica della nuova religione del Dio incarnato. E così fondavano un monastero. Più tardi, attorno al monastero cominciavano a stabilire le proprie dimore i montanari dei dintorni, e si iniziava a disboscare e dissodare le terre circostanti. E infine si costruiva la chiesa, che diventava punto di aggregazione comunitaria, liturgica e civica, tempio e municipio, di quell’uomo medievale che è unitario, non schizofrenico come quello ... Leggi su laprimapagina

Continuano nel chiostro della parrocchia di San Francesco, a Sarzana, gli incontri estivi tenuti dal parroco don Franco Pagano per presentare importanti figure di santi e di s ...

Un gruppo di figli e nipoti degli ospiti: poco tempo e incertezza degli incontri. A disposizione 21 ore settimanali per tutti i 130 assistiti della casa di riposo SAN GIORGIO DI NOGARO.

