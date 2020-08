Roma, per Smalling ultime ore in giallorosso: la società ha fatto tutto quello che poteva per tenerlo? (Di domenica 2 agosto 2020) La soddisfazione di aver chiuso il campionato battendo finalmente la Juve in casa sua, per la Roma, lascia il posto alla preoccupazione. Sì, perchè quella dell'Allianz Stadium, ieri, è stata al 99,9% l'ultima gara di Chris Smalling con la maglia giallorossa. Juventus v AS Roma - Italian Serie A Il difensore inglese, arrivato in estate nella Capitale tra la diffidenza dei tifosi, si è rivelato un vero e proprio colpaccio. La formula (che era assolutamente vantaggiosa) usata dall'allora... Leggi su 90min

virginiaraggi : Quarant’anni fa una bomba spezzava le vite di 85 persone alla stazione di Bologna. Roma è vicina ai familiari delle… - juventusfc : HT | ? | Si chiude con tre reti il primo tempo all'Allianz Stadium. Due a uno il parziale per la Roma, al gol inizi… - borghi_claudio : Lascio (momentaneamente) Roma e la mia casetta SENZA ASCENSORE. Un ringraziamento a mio papà che, a 80 anni, si è f… - zanoni_giorgio : RT @andreapalladino: C’era il Gotha dell’eversione nera in piazza del popolo a Roma, per il #2agosto dei carnefici. Non solo Ciavardini, co… - JohSogos : @marco_gervasoni @SoniaLaVera Peggio per i pezzi di merda che hanno eletto la feccia a 5 menzogne ...Roma ha ciò che si merita -

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Rifiuti Roma, Ama blocca il porta a porta: «Troppe scale per i netturbini» Il Messaggero DIRETTA BOLOGNA TORINO/ Video streaming tv: Mihajlovic è l’ex della partita (Serie A)

Bologna Torino, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, alle ore 20.45 di questa sera, domenica 2 agosto 2020, è in programma per la trentottesima e ultima giornata del campion ...

Morte, Paciolla, Ruotolo: nessun muro di gomma dovrà opporsi a verità

Roma, 2 ago. (askanews) - "Nessun muro di gomma dovrà opporsi alla verità. Siamo preoccupati per le notizie che arrivano dalla Colombia dove 4 agenti della polizia di San Vicente del Coguan sarebbero ...

